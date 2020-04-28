Главная Новости
28 апреля • обновлено в 11:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украину прибудут 44 спецрейса из-за рубежа: в Мининфраструктуры озвучили детали

1.6т
Читать материал на украинском

В течение ближайших 16 дней Украина намерена вернуть 44 специальными авиарейсами порядка 8200 граждан, находящихся за рубежом.

"На протяжении 16 дней, ежедневно не более 3 рейсов, не более 600 граждан будут возвращаться из разных концов мира в Украину", – рассказал в эфире ObozTV министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Чиновник пояснил, почему было принято решение о возобновлении спецрейсов. "У людей заканчиваются визы, заканчивается возможность находиться в отелях. Гостеприимство и открытость в некоторых странах начинают постепенно уменьшаться, потому что, прежде всего, они заботятся о собственной безопасности. Поэтому мы должны что-то делать и возвращать наших граждан, чтобы потом не было реадмиссии или каких-то дипломатических недоразумений со странами-партнерами".

Нерегулярные рейсы доставят украинцев из-за рубежа

Нерегулярные рейсы доставят украинцев из-за рубежа

Министр заверил, что проблем с соблюдением режима самоизоляции гражданами быть не должно. "Нами разработано приложение "Дій вдома", достаточно действенный механизм контроля за соблюдением требований самоизоляции. При пересечении границы люди дают согласие на это, предоставляют информацию пограничникам, свой мобильный номер, установленное приложение, все это проверяется, и в дальнейшем они смогут быть на самоизоляции", – рассказал он.

Нерегулярные рейсы доставят украинцев из-за рубежа

Нерегулярные рейсы доставят украинцев из-за рубежа

Министерство инфраструктуры Украины

Как писал OBOZREVATEL, 28 апреля из Стокгольма (Швеция) отправится первый спецрейс с украинцами на борту, которые не успели вернуться на родину из-за эпидемии коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Прямая трансляция Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Итоги
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
эвакуация
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Смех ну какие рейсы если карантин????отмените тогда и пускайте
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • COVID-19 может находиться в воздухе несколько часов: ученые назвали опасные места.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги