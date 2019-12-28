В Украину перед Новым годом придут метели: где ожидать снега. Карта

В Украине в субботу, 28 декабря, в некоторых областях дождь сменится метелью или мокрым снегом.

Так, на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный снег, метели, гололедица на дорогах. Возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-5° мороза, в Карпатах – 6-11° мороза, передает Укргидрометцентр.

Метели в Украине Иллюстрация

На остальной территории возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, на востоке и юге – с дождем. Температура в течение суток будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. На юге и востоке воздух днем может прогреться до 1-5° тепла.

Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу, 28 декабря, ожидается небольшой мокрый снег, северо-восточный ветер 7-12 м/с, температура ночью и днем 0-2° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе-2020 года в Украине ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря, поэтому ожидается теплая погода.

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