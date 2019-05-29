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/Общество

В Украину отправили 9 задержанных моряков

6.3тЧитать материал на украинском

В Украину возвращаются еще 9 моряков с танкера Sea Shark, который зимой был задержан Вооруженными силами Египта.

Начальник консульского управления обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter сообщил, что дипломаты работают над возвращением всех украинцев.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные, 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29.05", - написал Кирилич.

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Во вторник, 28 мая, в Украину вернулись еще пять моряков с задержанного в Египте танкера.

В Украину возвращаются еще 9 моряков

В Украину возвращаются еще 9 моряков

twitter.com/VasylKyrylych

В Украину возвращаются еще 9 моряков

В Украину возвращаются еще 9 моряков

twitter.com/VasylKyrylych

Как сообщал OBOZREVATEL, экипаж танкера состоял из 31 человека: 17 граждан Украины, 2 моряка из Крыма, один азербайджанец и 11 человек из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.

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Место
Украина
Теги
пленные морякиМинистерство иностранных дел Украины
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