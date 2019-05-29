В Украину отправили 9 задержанных моряков

В Украину возвращаются еще 9 моряков с танкера Sea Shark, который зимой был задержан Вооруженными силами Египта.
Начальник консульского управления обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter сообщил, что дипломаты работают над возвращением всех украинцев.
"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные, 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29.05", - написал Кирилич.
Во вторник, 28 мая, в Украину вернулись еще пять моряков с задержанного в Египте танкера.
В Украину возвращаются еще 9 моряков
twitter.com/VasylKyrylych
В Украину возвращаются еще 9 моряков
twitter.com/VasylKyrylych
День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29.05. Працюємо, аби одержати подібні відповіді у справах усіх українських моряків, затриманих за кордоном. pic.twitter.com/p7J4Whgd8d— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 29 мая 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, экипаж танкера состоял из 31 человека: 17 граждан Украины, 2 моряка из Крыма, один азербайджанец и 11 человек из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.
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