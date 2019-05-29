В Украину отправили 9 задержанных моряков

В Украину возвращаются еще 9 моряков с танкера Sea Shark, который зимой был задержан Вооруженными силами Египта.

Начальник консульского управления обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter сообщил, что дипломаты работают над возвращением всех украинцев.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные, 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29.05", - написал Кирилич.

Во вторник, 28 мая, в Украину вернулись еще пять моряков с задержанного в Египте танкера.

День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29.05. Працюємо, аби одержати подібні відповіді у справах усіх українських моряків, затриманих за кордоном. pic.twitter.com/p7J4Whgd8d