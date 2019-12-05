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5 декабря • обновлено в 06:10
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В Украину опять ворвется снег: синоптики дали свежий прогноз

1.2т
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В четверг, 5 декабря, в Украине ожидается в основном сухая погода, однако местами все же пойдет снег.

В частности, небольшая метель ожидается на востоке и северо-востоке: в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

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Снегопад в Украине

Снегопад в Украине

Иллюстрация

Температура ночью 4-9° морозу, в Карпатах до 12° мороза, в северных, Волынской, Ривненской областях 0-5°мороза; днем в Украине 0-5° тепла, в восточных областях 1-3° мороза.

В Киеве 5 декабря также без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

В Украину опять ворвется снег: синоптики дали свежий прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO) объявила нынешнее десятилетие самым жарким за всю историю.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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