В Украину опять ворвется снег: синоптики дали свежий прогноз

В четверг, 5 декабря, в Украине ожидается в основном сухая погода, однако местами все же пойдет снег.

В частности, небольшая метель ожидается на востоке и северо-востоке: в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Снегопад в Украине Иллюстрация

Температура ночью 4-9° морозу, в Карпатах до 12° мороза, в северных, Волынской, Ривненской областях 0-5°мороза; днем в Украине 0-5° тепла, в восточных областях 1-3° мороза.

В Киеве 5 декабря также без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO) объявила нынешнее десятилетие самым жарким за всю историю.

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