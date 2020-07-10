В Украину нагрянут штормовые дожди: синоптики предупредили об опасности
В Украине объявлено штормовое предупреждение.
На ближайшие дни в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщил Укргидрометцентр, 11 июля в большинстве западных областей страны днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
В этот день будет действовать І уровень опасности, желтый.
12 июля ожидаются значительные грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди. Будет действовать ІІ уровень опасности, оранжевый.
Оранжевый уровень означает, что погодные условия представляют реальную опасность. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительным материальным убыткам, а также возможны человеческие жертвы.
Кроме того, 10-12 июля в восточных, южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, в день Петра и Павла, погода в Украине будет неоднозначной – местами жара, местами сильные грозовые дожди.