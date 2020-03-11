Главная Новости
11 марта • обновлено в 13:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украину могут ограничить въезд из-за коронавируса

1.4т
Читать материал на украинском

Если ситуация с распространением коронавируса ухудшится, в Украине могут пойти на ограничение числа пунктов въезда в страну.

Об этом в ходе брифинга 11 марта заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Въезд в Украину

Въезд в Украину

УНН

По его словам, если такие меры предосторожности начнут работать, действующими оставят только международно признанные пункты пропуска.

"Когда определяется чрезвычайная ситуация, то в стране могут работать только определенные пункты въезда. Не все", – отметил Ляшко, подчеркнув, что это – общепринятая мировая практика, которая прописана в международных медико-санитарных правилах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • также Ляшко заявил, что по состоянию на 11 марта в Украине официально подтвержден только один случай заражения коронавирусом.

  • Что касается четырех пациентов, у которых было подозрение на инфекцию, то у них она не подтвердилась. В целом медики проверили 43 человека с риском заражения.

  • Вместе с тем 11 марта в областную клиническую больницу Запорожья с подозрением на коронавирус экстренно госпитализировали женщину, которая ранее прилетела из Италии.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги