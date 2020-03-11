В Украину могут ограничить въезд из-за коронавируса

Если ситуация с распространением коронавируса ухудшится, в Украине могут пойти на ограничение числа пунктов въезда в страну.

Об этом в ходе брифинга 11 марта заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Въезд в Украину УНН

По его словам, если такие меры предосторожности начнут работать, действующими оставят только международно признанные пункты пропуска.

"Когда определяется чрезвычайная ситуация, то в стране могут работать только определенные пункты въезда. Не все", – отметил Ляшко, подчеркнув, что это – общепринятая мировая практика, которая прописана в международных медико-санитарных правилах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также Ляшко заявил, что по состоянию на 11 марта в Украине официально подтвержден только один случай заражения коронавирусом.

Что касается четырех пациентов, у которых было подозрение на инфекцию, то у них она не подтвердилась. В целом медики проверили 43 человека с риском заражения.

Вместе с тем 11 марта в областную клиническую больницу Запорожья с подозрением на коронавирус экстренно госпитализировали женщину, которая ранее прилетела из Италии.

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