Посылок не будет: как коронавирус ударит по украинцам

Из-за вспышки коронавируса по всему миру наблюдается коллапс с доставками посылок из страны-эпицентра новой болезни — Китая. Проблемы коснулись и Украины, почтовые операторы уже объявили о задержках с доставкой, а в некоторых случаях прием посылок просто остановили.

И причина здесь вовсе не в страхе заразиться китайским вирусом. Подробнее — в OBOZREVATEL.

ЧП мирового масштаба

Вспышка коронавируса 2019-nCoV, которому уже дали официальное название Covid-2019, унесла жизни почти 1400 человек. Число зараженных в Китае достигло 59 805 человек, а всего в мире коронавирусом заразились 60 329 человек.

Впрочем, выздороветь от китайского вируса посчастливилось почти 6000 человек.

На данный момент Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии чрезвычайной ситуацией международного значения. Лекарств и вакцины он нового вируса еще не разработали, а мировой глобальной сетью распространяется огромное количество достоверной и фейковой информации касательно распространения, симптомов и лечения болезни.

Коронавирус "УП"

Все это происходит из-за того, что данных о новом вирусе не так много, до конца так и не понятно, как болезнь возникла и впервые передалась человеку, и как именно происходит заражение. Единственно подтверждено, что передача инфекции происходит воздушно-капельным путем, но вероятны и другие пути.

Естественно, недостаток информации начал порождать домыслы о том, что заразится опасным вирусом можно через фрукты и посылки из Китая. Однако позже врачи сообщили, что никаких подтвержденных случаев нет.

Но, вспышка коронавируса таки повлияла на почтовые доставки из Китая по всему миру.

Приостановка доставок

Несмотря на отсутствие у ВОЗ ограничений на перемещение товаров, Украина и еще девять стран решили прекратить почтовое сообщение с КНР. Решение прекратить поставки писем и посылок в КНР приняли Дания, Грузия, Греция, Румыния, Сербия, Сингапур, Испания, США и Швейцария.

Посылки из Китая УСН

На своем сайте "Укрпочта" опубликовала объявление, где сообщила о приостановке всех видов отправлений в Китай с 11 февраля 2020 года. Кроме того, могут быть увеличены сроки доставки посылок из Китая.

Такие меры связаны с тем, что из-за вспышки корановируса большинство авиакомпаний значительно сократили рейсы в Китай. Соответственно, доставка и прием посылок сильно затрудняется.

"Укрпочта"

В комментарии OBOZREVATEL в пресс-службе "Укрпочты" подчеркнули, что сокращение пассажирских рейсов временное, однако, точных сроков не называют. При этом компания делает все возможное, чтобы сократить задержки.

"Часть авиалиний продолжает летать из других европейских столиц, также свою работу продолжают грузовые и чартерные рейсы из Европы. "Укрпочта" сейчас ведет переговоры с партнерами о включении вылета из других аэропортов Европы, чтобы продолжить принимать почту в Китай", – сообщили в пресс-службе.

Компания Meest, которая занимается доставкой товаров из Китая, в том числе и в Украину, пишет о проведении проверок их складов со стороны местных органов на предмет соблюдения противовирусных мероприятий, что также влияет на скорость доставки. Однако, 13 февраля компания сообщила об успешной отправке первой партии посылок.

А вот доставка в "Новой почте" вообще не потерпела никаких изменений. Как сообщили OBOZREVATELв пресс-службе, компания не планирует приостанавливать доставки в/из Китая.

"Что касается посылок из Китая, то они доставляются в обычном режиме. Для этого клиентам при заказе с Aliexpress необходимо указать сервис доставки Aliexpress Standard Shipping и выбрать ближайшее отделение "Новая Почта" из перечня доступных", – сказали в компании.

"В то же время отправления, следующих из Украины в Китай, мы со своей стороны доставляем по-прежнему, но локальная доставка в пределах самого Китая может происходить с задержками. Это связано с ограничениями работы китайских компаний в связи с коронавирусом. Мы предупреждаем своих клиентов о возможных задержках при отправлении посылок", – добавили там.

Впрочем, задержки могут быть со стороны китайский поставщиков, так как из-за ситуации с коронавирусом товары отгружаются с опозданием.

"Новая почта"

Реакция украинцев

Учитывая, что на территории Китая работает крупнейшая торговая площадка AliExpress, откуда украинцы заказывают массу товаров, уже начали появляться волнения относительно того, дождутся ли они своих покупок. И не случайно.

Как оказалось, проблема заключается не только в сокращении авиарейсов между Китаем и Украиной, но и ограничениями внутри самой КНР. Из-за вспышки новой болезни множество продавцов временно прекратили работу, а на таможне усилили правила проверки.

На украинских форумах пользователи начали возмущаться работой популярного интернет-магазина. Люди отмечают, что посылки не доходят, а некоторые продавцы даже не отправляют оплаченные заказы.

"Заказала дочке платье на день рождения еще 19 января, оно так и висит в неотправленных. Сначала писали что у них Китайский Новый год, а потом вообще не пишут. Знаю, что карантин, но сколько?", – спрашивает форумчанка.

Позже женщина также сообщила, что нашла похожее платье у другого продавца, но и там ей не отвечают, смогут ли доставить товар.

"Нашла это платье в другом магазине, написала им уточнить работают ли они и смогут ли отправить, в ответ автоматом приходит сообщение про их Новый год", – отметила она.

И таких клиентов AliExpress еще много: "Я жду с 13 декабря... Отправили, но товар завис на таможне и все. 160 долл. в трубу... Продавец сначала писал, чтобы я не переживала, и что у них Новый год, а теперь молчит". "Из 15 посылок отправили три (30.01 и 11.02), самые копеечные. Технику так и не отправили". "У меня 7 висят, 2 уже в Украине. Заказывала 26-29 января".

Кроме того, украинцы жалуются и на Facebook странице "Укрпочты", пользователи соцсети наперебой сообщают о длительных задержках: "Вы никак не можете доставить заказы, отправленные из Китая в начале декабря. Могу себе представить, когда приедут заказы за февраль".

"Должна была получить международное отправление из Китая, о чем "Укрпочта" сообщила мне на Вайбер. После этого сообщение я дважды 11.02.2020 и 12.02.2020 обращалась в 183 отделение м. Киева и не смогла получить свое отправления. 11 февраля мне ответили, что заказы "лежат в куче и еще не оформлены, приходите завтра", а 12 февраля моего заказа в отделении 183 вообще не оказалось и сказали: "Ждите уведомления".

"Как так - посылка за один день прошла таможенный контроль, затем поступила для сортировки и пропала. Уже неделю ничего не меняется", – пишут клиенты "Укрпочты".

Как видим, несмотря на заверения украинских почтовых компаний в том, что ситуация не критическая, все же чрезвычайное положения из-за нарастающей эпидемии в Китае влияет на скорость доставки из "поднебесной". А учитывая то, что лекарства от китайского коронавируса пока не найдены, когда исчезнет проблема неизвестно.

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