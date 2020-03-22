В Украину летят не те тесты на коронавирус из Китая – адвокат

На борту самолета, который летит из Китая в Украине, есть только экспресс-тесты на коронавирус, но нужны другие.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Евгения Закревская, которая ссылается на государственного эксперта Министерства здравоохранения Украины Павла Паламарчука. По ее словам, нужны тест-системы ПЦР.

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"Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны – тест-системы ПЦР", – написала она.

Закревская отметила, что о разнице между тестами она узнала от врачей.

Тест-системы ПЦР (лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции) достоверно устанавливают как наличие, так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала симптомов.

Экспресс-тесты намного менее точные. Они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают вырабатываться в организме на 5-6 день после появления симптомов.

"А с момента заражения до симптомов может пройти две и более недель", – добавила Закревская.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет Вооруженных сил Украины доставит из Китая маски, дезинфекторы и лабораторные тесты на коронавирус.

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