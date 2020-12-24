В Украину из российской тюрьмы вернулся бывший телохранитель Яроша

Незаконно осужденный в России военнослужащий ВСУ Александр Шумков 24 декабря вернулся в Украину.

Об этом сообщили в Facebook FreeShumkov. Шумкова встретили родственники и друзья в пункте пропуска Бачевск на границе с РФ в Сумской области.

24 декабря истек срок незаконного заключения Шумкова, поэтому он подлежал депортации как персона нон грата на территории РФ.

Шумков вернулся в Украину Facebook

Тетка украинца Людмила Шумкова сообщила 24 декабря в Facebook, что утром в 9:00 по московскому времени российские спецслужбы повезли Шумкова из Твери к границе для депортации.

Украинский омбудсмен Людмила Денисов также встречала политзаключенного и сообщила о его возвращении в Telegram.

Она уточнила, что Шумкова освободили из колонии 23 декабря, затем он находился в "центре временного содержания иностранных граждан" в Тверской области. Вечером 24 декабря украинец пересек границу через пункт пропуска Бачевск. Его встретили родные, представители Офиса омбудсмена и территориальных органов военного управления ВСУ.

"Сегодня же Александр отправится в Херсон в воинскую часть, где до задержания проходил службу", – написала омбудсмен.

Шумков вернулся в Украину Telegram Денисовой

28-летний Шумков входил в охрану экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша в 2014-2015 годах.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что достигнуты договоренности с Россией о возвращении украинца на родину.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 года. 29 сентября его обнаружили в российском СИЗО.

Процесс возвращения домой состоялся в пункте пропуска Бачевск в Сумской области Facebook FreeShumkov

Шумкова встречали родные, соратники и журналисты Facebook FreeShumkov

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Шумкова задержали российские пограничники на пункте пропуска в Брянской области якобы при попытке въезда в Россию в августе 2017 года. Бывший охранник Яроша заявил, что его похитили на территории Украины. На момент исчезновения Шумков был военнослужащим ВСУ.

В декабре 2018 года суд приговорил его к 4 годам тюрьмы за участие в "Правом секторе".