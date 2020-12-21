В Украину из российской тюрьмы вернется бывший телохранитель Яроша

Незаконно осужденный в России Александр Шумков 24 декабря вернется в Украины. Он был телохранителем экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Его должен встретить украинский консул.

"Мы уже договорились, что его будет встречать консул. Но мы знаем, что уже приняли решение некоторые российские судьи, что его переведут для временного содержания. Затем нужно будет много действий предпринять, чтобы его вернули домой, в Одессу. Нам всем нужно говорить о том, чтобы Шумкова они не задерживали", – сказала она во время онлайн-презентации "Депутат, помоги узникам Кремля".

Также Денисова отметила, что получила ответ от российского омбудсмена Татьяны Москальковой по ее запросу на поездку в оккупированный Россией Крым для проверки условий содержания заключенных.

Кроме того, украинский обмудсмен обратилась к главе Федеральной службы исполнения наказания РФ Александру Калашникову, чтобы ее допустили к 12 крымчанам, которых содержат в тюрьмах Башкортостана.

"Я получила ответ, что она (Москалькова) направила такое письмо на согласование во ФСИН России, поэтому я жду", – сказала Денисова.

Она напомнила, что сейчас страна-агрессор преследует 130 граждан Украины.

Telegram Людмилы Денисовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Шумкова задержали российские пограничники на пункте пропуска в Брянской области якобы при попытке въезда в Россию в августе 2017 года. Бывший охранник Яроша заявил, что его похитили на территории Украины.

В декабре 2018 года суд приговорил его к 4 годам тюрьмы за участие в "Правом секторе".