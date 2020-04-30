В Украину из Китая 30 апреля прибыл 25-й самолет, который доставил медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом COVID-19.

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Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, среди прочего борт доставил 400 тысяч респираторов для врачей, информирует пресс-служба ОП.

"Они будут доставлены сегодня и завтра по всем больницам, работающим с COVID-19, а также 50 тысяч специальных щитков защитных пластиковых, в которых работают врачи и специалисты лабораторных центров", – сказал Тимошенко.

В Украину из Китая прибыл очередной самолет с медпомощью president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что сейчас недостатка средств индивидуальной защиты нет. Он уточнил, что закупки медицинских товаров далее будет проводить Министерство здравоохранения.

В Украину из Китая прибыл очередной самолет с медпомощью president.gov.ua

"Мы победили кризис. Именно это было нашей задачей. Далее все закупки проводит МЗ. Затем помощь доставлять, как самолетами, так и морем, поездами. А также закупать средства защиты в Украине", – заявил Тимошенко.

В Украину из Китая прибыл очередной самолет с медпомощью president.gov.ua

Он добавил, что к разработке отечественных тест-систем все необходимое государство закупало в Китае, а также в Корее.

"Ведь Китай наладил производство первым, а в Корее – производство костюмов, поэтому мы закупаем у них их", – сказал заместитель руководителя ОП.

Стоит отметить, что Тимошенко также анонсировал отчет Офиса президента по работе благотворительных фондов и том, на какие нужды были потрачены деньги.

В Украину из Китая прибыл очередной самолет с медпомощью president.gov.ua

В Украину из Китая прибыл очередной самолет с медпомощью president.gov.ua

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