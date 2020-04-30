В Украину из Китая прибыл еще один самолет с масками и костюмами. Фото
В Украину из Китая 30 апреля прибыл 25-й самолет, который доставил медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом COVID-19.
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Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, среди прочего борт доставил 400 тысяч респираторов для врачей, информирует пресс-служба ОП.
"Они будут доставлены сегодня и завтра по всем больницам, работающим с COVID-19, а также 50 тысяч специальных щитков защитных пластиковых, в которых работают врачи и специалисты лабораторных центров", – сказал Тимошенко.
Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что сейчас недостатка средств индивидуальной защиты нет. Он уточнил, что закупки медицинских товаров далее будет проводить Министерство здравоохранения.
"Мы победили кризис. Именно это было нашей задачей. Далее все закупки проводит МЗ. Затем помощь доставлять, как самолетами, так и морем, поездами. А также закупать средства защиты в Украине", – заявил Тимошенко.
Он добавил, что к разработке отечественных тест-систем все необходимое государство закупало в Китае, а также в Корее.
"Ведь Китай наладил производство первым, а в Корее – производство костюмов, поэтому мы закупаем у них их", – сказал заместитель руководителя ОП.
Стоит отметить, что Тимошенко также анонсировал отчет Офиса президента по работе благотворительных фондов и том, на какие нужды были потрачены деньги.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 апреля в Украине прибыл самолет "Мрия" АН-225 с медицинским грузом из Китая. Он доставил Украинский средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и защитные костюмы. Глава государства Владимир Зеленский лично встретил борт.
Журналистка Светлана Крюкова заявила, что окружение президента в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Речь шла о "Мечту".
В то же время народный депутат Александр Герега (депутатская группа "За будущее") предложил мэру Киева Виталий Кличко покупать маски и другие медицинские товары в гипермаркетах "Эпицентр", совладельцем которых он является.
В письме он указал, что недавно самолет "Мрия" уже доставил крупную партию таких товаров.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко признался, что на самолете "Мрия", который доставил в Украину медицинские товары и через который в сети разгорелся скандал, часть груза была гуманитарной, а остальные – приобретена на средства коммерческих структур для продажи.
Журналистка Светлана Крюкова заявила, что бизнесмен из России Борис Баум, который замешан в масштабной афере с медицинским грузом из Китая, получил украинское гражданство именно благодаря второму фигуранту коррупционной схемы – заместителю председателя ОП Кириллу Тимошенко.