В Украину из Китая 30 апреля прибыл 25-й самолет, который доставил медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом COVID-19.

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Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, среди прочего борт доставил 400 тысяч респираторов для врачей, информирует пресс-служба ОП.

"Они будут доставлены сегодня и завтра по всем больницам, работающим с COVID-19, а также 50 тысяч специальных щитков защитных пластиковых, в которых работают врачи и специалисты лабораторных центров", – сказал Тимошенко.

В Украину из Китая прибыл очередной самолет с медпомощью president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса президента добавил, что сейчас недостатка средств индивидуальной защиты нет. Он уточнил, что закупки медицинских товаров далее будет проводить Министерство здравоохранения.

В Украину из Китая прибыл очередной самолет с медпомощью president.gov.ua

"Мы победили кризис. Именно это было нашей задачей. Далее все закупки проводит МЗ. Затем помощь доставлять, как самолетами, так и морем, поездами. А также закупать средства защиты в Украине", – заявил Тимошенко.

В Украину из Китая прибыл очередной самолет с медпомощью president.gov.ua

Он добавил, что к разработке отечественных тест-систем все необходимое государство закупало в Китае, а также в Корее.

"Ведь Китай наладил производство первым, а в Корее – производство костюмов, поэтому мы закупаем у них их", – сказал заместитель руководителя ОП.

Стоит отметить, что Тимошенко также анонсировал отчет Офиса президента по работе благотворительных фондов и том, на какие нужды были потрачены деньги.

В Украину из Китая прибыл очередной самолет с медпомощью president.gov.ua

В Украину из Китая прибыл очередной самолет с медпомощью president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 апреля в Украине прибыл самолет "Мрия" АН-225 с медицинским грузом из Китая. Он доставил Украинский средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и защитные костюмы. Глава государства Владимир Зеленский лично встретил борт.

Журналистка Светлана Крюкова заявила, что окружение президента в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Речь шла о "Мечту".

В то же время народный депутат Александр Герега (депутатская группа "За будущее") предложил мэру Киева Виталий Кличко покупать маски и другие медицинские товары в гипермаркетах "Эпицентр", совладельцем которых он является.

В письме он указал, что недавно самолет "Мрия" уже доставил крупную партию таких товаров.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко признался, что на самолете "Мрия", который доставил в Украину медицинские товары и через который в сети разгорелся скандал, часть груза была гуманитарной, а остальные – приобретена на средства коммерческих структур для продажи.

Журналистка Светлана Крюкова заявила, что бизнесмен из России Борис Баум, который замешан в масштабной афере с медицинским грузом из Китая, получил украинское гражданство именно благодаря второму фигуранту коррупционной схемы – заместителю председателя ОП Кириллу Тимошенко.

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