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12 апреля • обновлено в 12:12
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В Украину идут заморозки: спасатели предупредили о резком ухудшении погоды

2.5т
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Погода в большей части Украины завтра и послезавтра, 12-13 апреля, существенно ухудшится, ожидаются заморозки.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям местами столбики термометров опустятся до -5°. Там предупредили о II уровне опасности.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 12 апреля в Украине, 13 апреля на Левобережье сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5° (II уровень опасности – оранжевый) ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (II уровень опасности – желтый)", – говорится в сообщении.

В Украину идут заморозки: спасатели предупредили о резком ухудшении погоды

В ГСЧС отметили, что заморозки ожидаются в Киеве и Киевской области.

"По Киеву ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2° (И уровень опасности – желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-2° (II уровень опасности – оранжевый). По Киевской области ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 ° (И уровень опасности – желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности – оранжевый)", – подытожили в ГСЧС.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань сказал, что в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
погода
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canger ralph
canger ralph
Этот горбыль, он что, Монин племянник?
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