В Украину идут заморозки: синоптики уточнили прогноз погоды 

В Украине в ближайшие пять дней, с 5 по 9 октября, ожидаются заморозки, осадков не прогнозируется.

Как сообщает пресс-служба Украинского гидрометеоцентра, 5 октября температура ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта (кроме крайнего юга и востока), в западных областях и на севере Левобережья, местами и в воздухе, заморозки составят 0-5°.

Температура ночью 6 октября 1-6° тепла, 7 октября 4-9°. В Карпатах, восточных и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°. Днем 15-20° тепла.

8-9 октября в западных областях местами небольшой дождь. Температура ночью 5-10°C, днем 15-21°.

На остальной территории без осадков. Температура ночью 2-8° тепла, 8 октября в центральных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°. Днем 13-18° тепла, в южной части 16-21°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в Украине предстоящая зима по сравнению с предыдущими периодами будет теплее, а существенное похолодание ожидается только в отдельные дни.