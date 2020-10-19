В Украину идут заморозки: синоптик предупредила о туманах и порывистом ветре

Погода в Украине во вторник, 20 октября, будет сухой и одновременно прохладной, до мини-заморозков. А все потому, что наша страна, как и большинство европейских, попадет под влияние мощного западного антициклона.

Так, в этот день практически повсеместно будет без осадков, и лишь в северных областях есть вероятность локальных небольших дождей. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник страну охватят туманы, что очень характерно именно для этого времени года, поэтому водителям стоит быть внимательными на дороге.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +1... +6 градусов, местами возможны даже заморозки. Днем 20 октября в большинстве областей столбики термометров будут показывать +8... +13, на юге продержатся на уровне +12... +16 градусов.

Погоду в Украине 20 октября обусловит западный антициклон Facebook Натальи Диденко

Ветер в этот день будет с северо-запада, в частности, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине – порывистый, некомфортный.

В Киеве во вторник осадков не предвидится, однако ветер будет порывистым, чем что еще больше усилит ощущение холода. Ночью ожидается +3... +6, в окрестностях заморозки, а днем всего до +10 градусов.

"Погреться можно будет 22-23 октября – потеплеет до +14... +19 градусов. А пока – не перемерзайте и дайте заработать пару копеек женщинам, которые продают в переходах плетеные теплые носки и свои замечательные георгины и хризантемы", – подытожила свой прогноз Диденко.

Прогноз синоптика Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков Укргидрометценра, погода в Украине с 19 по 23 октября обещает быть по-осеннему солнечной. Но несмотря на то, что дожди в большинстве областей прекратятся, похолодание станет более ощутимым.