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В Украину идут заморозки: синоптик дал прогноз

4.2тЧитать новость на украинском

Синоптики объявили штормовое предупреждение и сообщили, что с ночи понедельника, 23 апреля, в Украину придут заморозки

23 апреля ночью и утром в западных, Черниговской и Сумской областях местами заморозки до 2 градусов", - сообщил ТСН глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

А во вторник, 24 апреля на Левобережье на почве и местами в воздухе заморозки достигнут 0-5 градусов.

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Как сообщал "Обозреватель", в ближайшие три года в Украине будут затяжные зимы и низкая урожайность.

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Темы
Погода в КиевеПрогноз погоди
Персона
Николай Кульбида
Место
Украина
Объект
Укргидрометцентр
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