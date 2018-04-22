В Украину идут заморозки: синоптик дал прогноз

Синоптики объявили штормовое предупреждение и сообщили, что с ночи понедельника, 23 апреля, в Украину придут заморозки

23 апреля ночью и утром в западных, Черниговской и Сумской областях местами заморозки до 2 градусов", - сообщил ТСН глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

А во вторник, 24 апреля на Левобережье на почве и местами в воздухе заморозки достигнут 0-5 градусов.

Как сообщал "Обозреватель", в ближайшие три года в Украине будут затяжные зимы и низкая урожайность.