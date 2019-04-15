В Украину идут заморозки и снег: синоптики дали холодный прогноз 

В Украине 16 апреля в западных областях ожидаются заморозки, температура воздуха — от 0 до 5 градусов мороза.

Как сообщил Украинский гидрометеорологический центр, синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.

Также по всей территории Украины прогнозируются осадки, на западе 16 апреля вероятность мокрого снега.

В Киеве во вторник без осадков, холодно, ночью около нуля, местами заморозки 0-3 градуса, днем +6... +8 градусов.

15 апреля северо-западная часть Украины остается в довольно холодной и сухой воздушной массе.

В западных областях – без осадков; ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 6-11° тепла; в Карпатах ночью сильные заморозки в воздухе 1-6°, температура днем около 0°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале недели в Украине сохранится облачная погода с осадками в отдельных областях. Синоптик Наталья Диденко отметила, что потепление в Украине предполагается ориентировочно со среды, 17 апреля.

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