В Украину идут три волны похолодания: названы даты

На территории Украины после Пасхи, 28 апреля, ожидается три волны похолодания.

Как сообщил народный синоптик Леонид Горбань, холоднее всего будет через девять дней после праздника, передает "Народная правда".

"В первых числах мая ожидается 19-21 градус тепла, но 2 мая есть вероятность дождя. Согласно расчетам, снижение температуры после Пасхи приходится на 9-й, 17-й и 33-й дни. Из-за поздней Пасхи самой холодной волной является первая, та, которая через полторы недели. Получается, что в этом году она приходится на 6 мая. Но надолго она не задержится", — отметил он.

Иллюстрация Телеграф

По прогнозу синоптика, после первой волны майского похолодания, 6-7 мая, опять придет тепло.

"Температура сразу взлетит до более, чем 20 градусов", — подчеркнул Горбань.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

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