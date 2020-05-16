Погода в Украине в субботу, 16 мая, ожидается солнечной и теплой. Лишь в некоторых регионах пройдут дожди.

Скорость ветра будет 7-12 метров в секунду, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской области. При этом на востоке страны температура днем будет +13+15 градусов, ночью +6+8.

Погода в Украине

На юге Украины будет теплее: днем +17 +20 градусов, ночью +10+12. Жарче всего будет в Крыму, столбики термометра покажут днем +20+22 градуса.

Северные области осадки обойдут стороной. Воздух днем прогреется до +15+17 градусов, ночью +6+8. Аналогичная погода будет и центральных регионах.

Прогноз погоды в Украине 16 мая Укргидрометцентр

Дождей также не будет на западе страны. Температура днем ожидается в пределах +15+18, ночью +5+7 градусов.

В Киеве 16 мая дожди пройдут лишь ночью, днем будет без осадков. Температура днем +15+17, ночью +6+8 градусов.

Прогноз погоды в Киеве 16 мая Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25.