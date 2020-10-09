В Украину идут снег и морозы: синоптики предупредили о резком похолодании

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
28,7 т.

  • Температура опустится в конце октября

  • Это уже будут не заморозки, а мороз

  • Синоптики предупредили о дождях, возможен даже снег

Похолодание в Украине

Во второй половине следующей недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в конце октября возможны дожди и даже снег, рассказала РБК-Украина начальник отдела метеопрогнозов Наталья Голеня.

"Не исключено значительное похолодание. Это уже будут не заморозки, это будет мороз", – уточнила синоптик.

Она отметила, что после 20-х чисел октября снег в Украине – довольно обычное явление, особенно для северо-востока страны и Карпат.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в конце следующей недели придет серьезное похолодание. Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал первые заморозки до -1 градуса.

УкраинаПрогноз погодыУкргидрометцентрпогода