В Украину идут снег и морозы: синоптики предупредили о похолодании

Погода в Украине в понедельник, 16 ноября, ожидается очень холодной и облачной. Местами также будет сыро из-за дождей и снега.

Согласно прогнозу Укргирометцентра, почти на всей территории страны неделя начнется с постепенного снижения температуры воздуха до минусов. Лютые как для ноября морозы прежде всего придут в северо-восточные регионы.

По данным синоптиков, холоднее всего днем 16 ноября будет на Харьковщине и Луганщине, где столбики термометров опустяться до -3... -5 градусов. В остальных восточных областях в светлое время суток ожидается в пределах -3... +2.

В центре, а также на севере воздух прогреется до +1... +5. Наиболее тепло будет в восточных и западных областях страны – местами от +4 до +9 градусов.

В Киеве днем в понедельник, 16 ноября, ожидается +2… +4. Существенных осадков не предвидится.

Погода в Украине 16 ноября meteo.gov.ua/ua

При этом почти повсеместно небо будет затянутым. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют небольшой снег. На Днепропетровщине, Полтавщине, Кировоградщине и Черкасщине – выпадет снег с дождем. Солнечно и с переменной облачностью будет только в приморских областях.

Отметим, что уже в ночь на вторник, 17 ноября, погода будет дождливой в западных регионах, хотя столбики термометров днем там будут показывать примерно +10. Тогда как на остальной части территории страны ожидается все так же облачно, местами со снегом и дождями. В Сумской области температура воздуха опустится до -6… -8 градусов днем.

Как сообщал OBOZREVATEL: