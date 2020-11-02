Синоптик назвал даты, когда в Украину придут морозы и снег

Морозы на территории Украины могут наблюдаться с 5-6 ноября, мокрый снег в Карпатах возможен в ближайшие дни.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык. "Ночные температуры от 0 до 5 градусов, местами в воздухе даже до -2 градусов – это в основном северные и северо-восточные области. А дневные – 5-10 градусов тепла", – уточнил он.

По словам синоптика, ближайшие четыре дня погода существенно не изменится. "2-3 дня на территории Украины будут наблюдаться небольшие дожди, лишь в западных областях они будут умеренными, местами в карпатских горах даже дожди с мокрым снегом, но температура будет сохраняться еще довольно высокая. Ночные температуры 3-8 градусов, днем – 9-15 градусов тепла".

Он добавил, что с 5-6 ноября дожди фактически прекратятся и начнется период похолодания.

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань поделился своими прогнозами на ноябрь и декабрь. По его данным, последний месяц осени еще порадует украинцев теплом.