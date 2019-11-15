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15 ноября • обновлено в 09:59
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В Украину идут морозы: Гидрометцентр назвал дату

1.4т
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Период аномального потепления в Украине сменится периодом существенного похолодания.

С 20 ноября на большей территории Украины ночные температуры будут опускаться ниже 0 градусов. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

Комментируя прогнозы о том, что якобы Украину ожидает новая волна потепления, он заметил: "Украину ожидает новая волна похолодания. День ото дня будет всё холодней и холодней".

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По его словам, "будет наблюдаться стабильное похолодание. С 20-22 ноября ночные температуры повсеместно, кроме крайнего юга, Причерноморья, будут от 0 до 5 градусов мороза. 21 ноября и в последующие дни ночные морозы охватят большую часть Украины".

Днем температура воздуха, начиная с 20 ноября, не будет подниматься выше 5 градусов тепла. "Температура будет 0… +5 градусов", – уточнил синоптик.

С 20 ноября температура воздуха днем не будет превышать +5 градусов

С 20 ноября температура воздуха днем не будет превышать +5 градусов

Он подчеркнул: это похолодание нельзя назвать аномальным. "Это норма для второй половины ноября". В то же время в период до 24 ноября существенных осадков по всей территории Украины не ожидается, – сообщил синоптик.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее в Британии спрогнозировали, что зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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