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7 февраля • обновлено в 08:26
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В Украину идут крепкие морозы: синоптики испугали прогнозом

4.4т
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В Украине ударят крепкие морозы. Уже 7-9 февраля температура воздуха снизится до 16 градусов мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украны. При этом сильные осадки и метели в этот период прекратятся.

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Метели и мороз: Киев предупредили о приближении непогоды

"7-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до -7…-13°, днем до 6° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью -11…-16°, днем 5-10° мороза", – предупредили спасатели.

В Украину идут морозы

В Украину идут морозы

ОТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики говорили, что в первой половине февраля в Украину придет похолодание, однако будет оно совсем небольшим. Во второй же половине месяца снова потеплеет.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Колись у наших предків була така приказка: "Січень - січе, лютий - лютує!" І Недивлячись на глобальне потепління, січень намагається "тримати марку".))) Добре, хоч землю трохи снігом прикрило, може, озимі не сильно постраждають"!
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Забралов Ник
Забралов Ник
в моєму дитинстві це була звичайна зимова температура... :)
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