В Украину идут крепкие морозы: синоптики испугали прогнозом

В Украине ударят крепкие морозы. Уже 7-9 февраля температура воздуха снизится до 16 градусов мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украны. При этом сильные осадки и метели в этот период прекратятся.

"7-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до -7…-13°, днем до 6° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью -11…-16°, днем 5-10° мороза", – предупредили спасатели.

В Украину идут морозы ОТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики говорили, что в первой половине февраля в Украину придет похолодание, однако будет оно совсем небольшим. Во второй же половине месяца снова потеплеет.

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