В Украину идут грозовые дожди: синоптик назвала регионы, которые зальет

В среду, 29 июля, в Украине ожидается солнечная и жаркая погода, но в регионах пройдут грозовые дожди.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, предупредив, что в нашу страну ворвется атмосферный фронт северного циклона Dana.

"Этот фронт обусловит грозовые дожди на западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях. Остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе", – рассказала она.

Карта погоды

По ее прогнозу, в среду в течение дня ожидается температура +30...+35 градусов, в западных областях +26...+30 градусов.

В Киеве 29 июля местами дождь, гроза, большая вероятность осадков – во второй половине дня и вечером. Температура днем до +33 градусов.

В четверг, 30 июля, жара спадет до +26...+27 градусов. В столице на выходные, 1-2 августа, температура воздуха опустится до +22...+24 градуса.

Прогноз погоды

Также, по словам Диденко, начало августа в Украине не будет жарким.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.