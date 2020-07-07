В Украину идут грозовые дожди с градом: названы области, которым "не повезет"

В среду, 8 июля, в Украине по прогнозу погоды, ожидаются грозовые дожди, местами шквалы и град.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что непогода будет бушевать на Левобережье Украины, а в западных областях пройдут периодические дожди.

При этом в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму будет сухо. Кроме того, в Украине снизится температура воздуха и спадет жара.

Карты погоды Facebook\Наталья Диденко

"Днем в среду ожидается +20+26 градусов, на Западе +18+24 градуса, на юге, на востоке, на Днепропетровщине +26+30 градусов. И только в Луганской и Донецкой областях еще будет жарче, до +33 градусов", – отметила Диденко.

По прогнозу, дальнейшее снижение температуры ожидается юге и востоке Украины 9-10 июля.

В Украину идут дожди с градом Facebook\Наталья Диденко

В Киеве 8 июля не прогнозируются обильные дожди, вероятны лишь ночью и утром небольшие осадки. Температура воздуха днем +22+23 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Харьковского гидрометцентра рассказал, что лето в 2020 году в Украине не будет сильно жарким.