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В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

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На территории Украины в ближайшие дни ожидается изменения погодных условий и осадки.

По прогнозу Укргидрометцентра, на западе в зоне атмосферного фронта увеличится облачность и пройдут небольшие дожди, дневная температура станет немного ниже.

Так, 9 апреля в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный (на западе – северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 4-10° тепла; днем 15-20°, в южной части до 23°, на западе страны и местами на побережье морей 11-16°.

В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю
В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю
В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю
В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

На 10 апреля синоптики прогнозируют в южных, центральных областях и Карпатском регионе небольшие, местами умеренные дожди, грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 5-10°; днем в западных областях 10-15°, на остальной территории 14-19°, в центральных и восточных областях местами 20-22°.

В четверг, 11 апреля, пройдут дожди, температура немного снизится - до +10...+15 днем.

В пятницу, 12 апреля, в западных областях ожидаются дожди, на остальной территории преимущественно тепло и солнечно. Температура днем +10... +16.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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