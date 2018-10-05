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В Украину идет второе "бабье лето": когда ждать потепления

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В Украине, начиная с выходных, и в течение следующей недели, ожидается улучшение погодных условий – второе "бабье лето".

Как сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха прогреется до +21 градуса.

Так, 6 октября будет малооблачно, без осадков, днем 14-19° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 21°.

В Украину идет второе "бабье лето": когда ждать потепления

7-8 октября прогнозируется небольшая облачность. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6°, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °. При этом днем 16-21° тепла.

В Украину идет второе "бабье лето": когда ждать потепления
В Украину идет второе "бабье лето": когда ждать потепления

9-10 октября температура ночью составит 3-9°, днем 15-21°, существенных осадков не ожидается.

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11-15 октября температура ночью прогнозируется на уровне 3-9° тепла, днем 11-17 °, на Закарпатье и юге Украины 14-19° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в Украине предстоящая зима по сравнению с предыдущими периодами будет теплее, а существенное похолодание ожидается только в отдельные дни.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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