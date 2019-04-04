В Украину идет аномальное тепло: появился уточненный прогноз

В пятницу, 5 апреля, на территории Украины будет солнечная и теплая погода, температура воздуха местами прогреется до +21 градуса.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, на западе юго-восточный ветер усилится до 15-18 м/с.

"На Волыни и Ровенщине, а вечером и в Житомирской области есть вероятность локальных дождей", — отметила она.

Температура воздуха ночью составит от 3 тепла до 3 мороза. Днем воздух прогреется до +10... +15 градусов. Немного холоднее будет в Сумской и Харьковской областях +8... +12 градусов.

В Киеве 5 апреля будет солнечно. Ночью в столице около нуля, в окрестностях до 2 градусов мороза, днем +10... +12 градусов.

В субботу-воскресенье в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода, лишь на Благовещение в западных областях, а вечером и на севере возможны дожди.

По прогнозу Укргидрометцентра, 5 апреля в Украине будет без осадков. Ветер юго-восточный (на Левобережье - западный), 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 11-16° тепла, в восточных областях 8-13°; на Закарпатье ночью 4-9° тепла, днем 16-21°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году весна не будет холоднее нормы и вскоре в стране вновь повысится температура.

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