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3 марта • обновлено в 08:42
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В Украину идет существенное потепление: названы даты

2.9т
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В период с 3 по 7 марта в Украине наступит существенное потепление.

Как сообщается на странице в Facebook "Метеопост", в частности, 3 марта с юга в Украину начнет поступать теплая воздушная масса. Потеплеет по всей стране, особенно в южных областях.

"В Крыму и на юге до +20, в центре до +17, на севере и на востоке до +15. На востоке пройдут дожди и дневная температура около +5 .. + 10", - сказано в сообщении.

Потепление в Украине

Потепление в Украине

Иллюстрация

Ожидается ветер преимущественно южного направления. На севере, в центре, на юге и на востоке могут быть порывы до 15 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 марта, в северных, центральных и части западных регионов (Хмельницкой, Львовской и Ривненской областях) ожидается дождь.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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