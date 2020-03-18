В среду, 18 марта, в Украине ожидается теплая и солнечная погода, однако заморозки не покинут территорию нашей страны.

Осадков не прогнозируют. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в западных областях воздух днем прогреется до +12 тепла, ночью ожидается до -2 мороза. На Закарпатье столбик термометра покажет до +15 днем и +3 ночью, местами туман. Ветер 3-8 м/сек.

В Украину идет существенное потепление Апостроф

На севере страны синоптики прогнозируют до +10 днем и до -2 ночью.

В восточных областях Украины температура днем поднимется до +12, а ночью столбики термометров покажут до -7 мороза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек.

Центральные и южные регионы прогреются до +12 тепла днем. Ночью температура воздуха опустится до -4.

Погода в Украине 18 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.

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