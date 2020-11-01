Понедельник, ноябрь, дожди и похолодание, вирусы, тесты, обоняние и вкус – есть или нет, тревоги, на час раньше темнеет, надвигается понемногу диктатура серого цвета, снова опудалоподобные пуховики и домашние флисовые штаны – это, конечно, мало напоминает июль.

Но разве это наш первый ноябрь?

Не раскисаем, идем вперед, к весне)

2 ноября циклон, который крутился над всей Украине и первый доказал нам, что поздняя осень все же пришла, сместится к востоку и приведет дожди лишь на Левобережье Украины. Карта.

Остальные территории Украины будут без осадков. Та же карта.

Температура воздуха ночью и днем не сильно разбегаются.

Ночью 5 +9 градусов, на Западе 0 + 5 градусов.

В течение дня в Украине ожидается +8 +12 градусов, на юге +9 +14 градусов.

Киевлянам завтра стоит одеть какой-то яркий шарфик, бросить в сумку апельсин, а потом поставить его перед рабочим компьютером, периодически его нюхать (кто может), и смотреть на него время от времени для размывания осенней меланхолии понедельника.

В столице 2 ноября без осадков, температура воздуха +8 +10 градусов.

На неделе осадков будет немного, температура будет испытывать незначительное колебание, ощутимее похолодание ориентировочно – только через неделю.

Греемся)