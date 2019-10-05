В Украину идет снег: объявлено штормовое предупреждение

Холодный фронт 5 октября захватит основную часть Украины, из-за чего в зоне его влияния по всей территории страны могут пройти дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. По данным метеослужбы, в Карпатах ожидается мокрый снег. Также в некоторых областях было объявлено штормовое предупреждение: "5 октября в южных, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, местами грозы (И уровень опасности, желтый)".

Синоптическая карта Украины

Осадки также прогнозируются в западных областях, однако могут пройти и на севере Украины. При этом в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, могут выпасть особо обильные дожди.

"Днем +7...+12 градусов, ночью местами до нуля или до "минусов", периодические дожди, а в понедельник на Севере и Западе там, где будут идти осадки, может пролетать мокрый снег", – сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура в течение суток 0-5° тепла.

В центральных областях ожидается слабый дождь, а вот в Донецкой области будет сухо.

В Киеве не ожидаются дожди, однако погода будет прохладной, от 10° до 13°.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало ноября в Украине будет теплым, однако уже в середине месяца выпадет снег.

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