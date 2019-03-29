В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату 

В Украине в выходные дни, 30 и 31 марта, прогнозируется сухая и теплая погода, ожидается значительное потепление.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха в дневные часы составит 30 марта +9 +14 градусов, 31 марта +12 +18 градусов.

В ночные часы еще будет холодновато 0 +4 градуса, на востоке местами 0 -2 градуса мороза.

В Киеве выходные дни ожидаются солнечными и теплыми. В столице 30 марта воздух прогреется до +13 градусов, 31 марта до +17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, четырех месяцев.

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