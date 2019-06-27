В Украину идет резкое похолодание: синоптик дала прогноз

В Украине в День Конституции, 28 июня, ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в большинстве областей температура воздуха составит +18 +24 градуса.

При этом на юге и востоке еще на один день задержится жара до +28 +30 градусов.

"Оосадки ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами будут проходить локально", - уточнила Диденко.

В Киеве в День Конституции днем ожидается + 20 + 22 градуса, ночью в ближайшее время от +13 +15 градусов до +10 +12 градусов.

Суббота в Киеве предполагается умеренно теплой: +21 +23 градуса, а в воскресенье потеплеет до +24 +26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европу пришла аномально жаркая погода.Самую высокую температуру зафиксировали во Франции, Германии, Италии, Польше, Бельгии, Испании и Чехии.

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