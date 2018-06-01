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В Украину идет рекордная жара: появился прогноз погоды на лето-2018

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В текущем году лето в Украине пройдет с температурным фоном, который будет выше средних многолетних значений.

Как сообщают "Факты ICTV", об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голень.

"Опираясь на модельные расчеты ведущих мировых центров, на июнь прогнозируем среднюю месячную температуру на 1 – 1,5°С выше средних значений за базовый период. Стоит заметить, что в климатическом смысле для июня не характерны высокие температуры. Месяц во многих случаях довольно-таки прохладный, с температурным фоном +30-35°С в отдельные дни", - рассказала она.

Синоптик добавила, что в июне часто могут перемещаться циклоны или атмосферные фронты, поскольку это наиболее увлажненный месяц за все лето и наиболее холодный. Она отметила, что в первый летний месяц будут грозы, ливни, град и сильные ветра.

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Голень подчеркнула, что самым жарким периодом в году являются июль и первая половина августа.

"На июль-август предполагается средняя температура на 2-3°С выше средних многолетних значений. Для июля и августа характерно очень неравномерное распределение осадков", - сообщила синоптик.

"Будут места, где будет сухо и где будет избыток осадков. Наиболее вероятным регионом, где будет избыток осадков, является Карпатский. Там свою роль играет орография – больше дождей ливневого характера", - рассказала она.

По ее словам, юг и восток Украины могут остаться без осадков, в случае, если не будет с юга или с юго-востока циклона. В таком случае эти регионы получат за один-два дня всю месячную или даже летнюю норму осадков.

"Что касается климата – в июле-августе могут быть длительные периоды сухой и жаркой погоды, с максимальными +30-35°С на западе и севере, а на юге и востоке – до +40-42°С", - заявила Голень.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какой будет погода в первые дни июня.

Место
Украина
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