В четверг, 19 марта, в Украине ожидается сухая и весьма теплая погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что 19 марта будет самым теплым днем в ближайшей перспективе.

"Температура воздуха завтра достигнет +12 +18 градусов. Повсюду осадков не предвидится", – подчеркнула она.

19 марта в Украине резко потеплеет meteo.gov.ua

В пятницу, 20 марта, тепло еще удержится, однако на выходных ожидается существенное похолодание.

"В субботу-воскресенье атмосферные фронты еще и принесут в Украину дождь и мокрый снег. В воскресенье ветер усилится до штормового", – предупредила синоптик.

Прогноз погоды в Украине meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая все же ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.

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