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19 марта • обновлено в 02:27
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В Украину идет потепление: синоптик озвучила прогноз погоды

1.1т
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В четверг, 19 марта, в Украине ожидается сухая и весьма теплая погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что 19 марта будет самым теплым днем в ближайшей перспективе.

"Температура воздуха завтра достигнет +12 +18 градусов. Повсюду осадков не предвидится", – подчеркнула она.

19 марта в Украине резко потеплеет

19 марта в Украине резко потеплеет

meteo.gov.ua

В пятницу, 20 марта, тепло еще удержится, однако на выходных ожидается существенное похолодание.

"В субботу-воскресенье атмосферные фронты еще и принесут в Украину дождь и мокрый снег. В воскресенье ветер усилится до штормового", – предупредила синоптик.

Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая все же ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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