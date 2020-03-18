В четверг, 19 марта, в Украине ожидается сухая и весьма теплая погода.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что 19 марта будет самым теплым днем в ближайшей перспективе.
"Температура воздуха завтра достигнет +12 +18 градусов. Повсюду осадков не предвидится", – подчеркнула она.
19 марта в Украине резко потеплеет
meteo.gov.ua
В пятницу, 20 марта, тепло еще удержится, однако на выходных ожидается существенное похолодание.
"В субботу-воскресенье атмосферные фронты еще и принесут в Украину дождь и мокрый снег. В воскресенье ветер усилится до штормового", – предупредила синоптик.
Прогноз погоды в Украине
meteo.gov.ua
Прогноз погоды в Украине
meteo.gov.ua
Прогноз погоды в Украине
meteo.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая все же ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.
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