В Украину идет потепление: синоптик дала точный прогноз на выходные

На выходных в Украине, 26 и 27 января, ожидается потепление и осадки. Так в субботу будет идти мокрый снег.

"Ближайшая ночь еще холодная, особенно на северо-востоке. Днем — к оттепели, на севере -3…-8 градусов", — рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье же очередной циклон снова накроет Украину осадками и сильным ветром.

"Из-за потепления снег будет смешиваться с мокрым снегом, осадки могут быть сильными. Днем в воскресенье непогода покинет западную часть, там прояснится", — добавила Диденко.

В Киеве также ожидается постепенное потепление.

"В субботу — небольшие осадки, в ночь на воскресенье в столице циклон насыплет снега, утром еще непогода задержится. А днем 27 января постепенно все успокоится. Скачки атмосферного давления и температуры провоцировать некомфортное физическое состояние", — подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань рассказал, что февраль в Украине обещает быть снежным и морозным. Сильные снегопады ожидаются после Дня святого Валентина. Тогда же усилится мороз.

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