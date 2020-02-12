Главная Новости
12 февраля • обновлено в 13:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украину идет потепление: синоптик дала аномальный прогноз

3.1т
Читать материал на украинском

В четверг, 13 февраля, в Украине ожидается влажная погода с мокрым снегом. Обусловит такие погодные условия циклон Sabine.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что в дальнейшем Украину ждет теплая и ветреная погода.

Новости
Шквалы и мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

"Завтра, 13 февраля, будет преобладать в Украине влажная погода с периодическим небольшим мокрым снегом. На западе и юге – преимущественно без осадков, лишь в Карпатах – снег, в Крыму – дождь", – уточнила она.

В Украину идет потепление: синоптик дала аномальный прогноз

По словам Диденко, температура воздуха в большинстве областей течение четверга будет колебаться в пределах +1…+6°, в южной части – +4…+8°.

"В Киеве 13 февраля будет много тюльпанов, орхидей в горшках и простых ивовых котиков, китайских красных пластиковых сердечек, местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3…+4°", – добавила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик предупредил о теплой погоде до конца месяца. Больше морозов не будет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги