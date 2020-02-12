В Украину идет потепление: синоптик дала аномальный прогноз

В четверг, 13 февраля, в Украине ожидается влажная погода с мокрым снегом. Обусловит такие погодные условия циклон Sabine.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что в дальнейшем Украину ждет теплая и ветреная погода.

"Завтра, 13 февраля, будет преобладать в Украине влажная погода с периодическим небольшим мокрым снегом. На западе и юге – преимущественно без осадков, лишь в Карпатах – снег, в Крыму – дождь", – уточнила она.

По словам Диденко, температура воздуха в большинстве областей течение четверга будет колебаться в пределах +1…+6°, в южной части – +4…+8°.

"В Киеве 13 февраля будет много тюльпанов, орхидей в горшках и простых ивовых котиков, китайских красных пластиковых сердечек, местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3…+4°", – добавила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик предупредил о теплой погоде до конца месяца. Больше морозов не будет.

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