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25 марта • обновлено в 07:11
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В Украину идет потепление: прогноз на 25 марта. Свежая карта

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В среду, 25 марта, погода в Украине опять начнет радовать теплом – градус немного повысится.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадков при этом не ожидается: во всех регионах солнечно и ясно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

На западе страны прогнозируют днем +3...+5 градусов, на востоке потеплее больше: +5...+8 градусов.

Погода в Украине

Погода в Украине

На севере и в центральных регионах средняя дневная температура воздуха составит +4...+6 градусов. На юге 25 марта будет теплее всего: там ожидается +7...+11 градусов тепла.

В Киеве 25 марта солнечно, без осадков, днем +4...+6 градусов.

В Украину идет потепление: прогноз на 25 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве будет тепло, однако часто будут идти дожди. Они заменят мартовскую морозную и солнечную погоду.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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