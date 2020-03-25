В Украину идет потепление: прогноз на 25 марта. Свежая карта

В среду, 25 марта, погода в Украине опять начнет радовать теплом – градус немного повысится.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадков при этом не ожидается: во всех регионах солнечно и ясно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

На западе страны прогнозируют днем +3...+5 градусов, на востоке потеплее больше: +5...+8 градусов.

Погода в Украине

На севере и в центральных регионах средняя дневная температура воздуха составит +4...+6 градусов. На юге 25 марта будет теплее всего: там ожидается +7...+11 градусов тепла.

В Киеве 25 марта солнечно, без осадков, днем +4...+6 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве будет тепло, однако часто будут идти дожди. Они заменят мартовскую морозную и солнечную погоду.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!