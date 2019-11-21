В Украину идет потепление: Гидрометцентр уточнил прогноз погоды до конца ноября

С 25-26 ноября на всей территории Украины ожидается новая волна потепления.

Ночные температуры на большей части страны не будут опускаться ниже 0 градусов, днем воздух будет прогреваться до 10 градусов тепла. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, ближайшие 4 ночи в Украине, до 25 ноября, будут достаточно холодными, с преобладанием минусовых температур. Самой холодной ночью будет ночь с 21 на 22 ноября. Возможен мороз до 12 градусов на востоке и северо-востоке Украины.

К концу ноября морозы полностью отступят

"Потом ночная температура будет постепенно повышаться. Ближайшие 4-5 ночей будет преимущественно отрицательная температура с тенденцией к повышению, а к концу месяца, примерно с 27 ноября, морозы вообще уйдут", – сообщил синоптик. Он добавил, что дневная температура воздуха также существенно повысится. "Если сейчас на севере Украины будет около 0, местами мороз, то через 4-5 дней будет теплее".

Таким образом, к концу месяца "ночные температуры будут около 0 градусов, сохранится слабый минус на востоке и северо-востоке. Дневная температура будет стабильно выше нуля, от +5 градусов на севере до +10 на юге. Возможен небольшой дождь", – резюмировал синоптик.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украину в четверг, 21 ноября, придет существенное похолодание за счет холодного воздуха с северо-востока Европы.

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