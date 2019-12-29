В Украину снова идет потепление: Гидрометцентр озвучил даты

С первых дней нового 2020 года Украину ждет новая волна потепления.

Прогноз погоды на начало года обещает постепенное повышение температуры воздуха. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

В Украину идет потепление

"С начала нового года в Украину придет очередная волна тепла. Она будет ощущаться уже с первых чисел января", – рассказал синоптик. По его словам, температура воздуха в новогоднюю ночь будет отрицательной, "небольшой мороз, пара градусов". "Но уже в ночь на 2 января хорошего "минуса" не будет", – пояснил он.

Таким образом, по прогнозам синоптика, волну небольшого похолодания, которое наступит в Украине в последние дни уходящего 2019 года, украинцы "почти не заметят".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Гидрометцентре озвучили прогноз погоды на новогоднюю ночь. Существенных осадков синоптики не ожидают.

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