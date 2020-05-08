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8 мая • обновлено в 13:25
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В Украину идет потепление: где улучшится погода

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В Украине в субботу, 9 мая, наконец немного потеплеет, но при этом все еще будут наблюдаться переменная облачность и местами напоминать о себе дожди.

Теплее всего будет на юге и востоке страны – там температура поднимется до +22 градусов. Такой прогноз на первый выходной на этой неделе дает Укргидрометцентр:

  • в большинстве регионов будет пасмурно, но без осадков;

  • дождь местами с грозой днем пройдет в западных областях;

  • температура ночью ожидается на уровне +4... +11;

  • днем столбики термометров поднимутся до +15... +19.

9 мая в Украине будет облачная с прояснениями погода

9 мая в Украине будет облачная с прояснениями погода

По данным синоптиков, 9 мая наиболее облачно будет на западе страны – хоть дождей там не прогнозируют, зато местами пройдет дождь. Температура ночью будет держаться в диапазоне +5... +10, днем +17... + 22 градусов.

Переменная облачность будет наблюдаться и на севере. Там тоже местами ударит дождь с грозой, но на других территориях будет сухо. Ночью – до +4... +9, а днем воздух прогреется до +15... +20 градусов.

На востоке Украины в течение субботы небо будет облачным с прояснениями, местами возможны кратковременные грозовые дожди. Температура ночью +5... +10, а днем +16... +21 градус.

Погода в Украине 9 мая

Погода в Украине 9 мая

meteo.gov.ua

В центральных областях в субботу тоже будет держаться пасмурная погода. Сильные осадки маловероятны, и только в Днепре возможно пройдут одиночные грозы. Ночью температура воздуха составит +5 ... +10, днем +15... +20 градусов.

В Киеве 9 мая мрачное небо немного прояснится, одновременно утром возможен туман. Ночью в столице ожидается +7... +9, днем +18... +20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца этой недели (4-10 мая) в Украине количество осадков уменьшится, а температура воздуха существенно возрастет.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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