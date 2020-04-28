В Украину идет потепление: где улучшится погода
Во вторник, 28 апреля, в Украине ожидается теплая и сухая погода.
Температурный максимум составит +20, а минимум +3. Холоднее всего будет на востоке, а самая теплая погода ждет запад страны. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.
В западных регионах днем температура воздуха составит +19...+20. Ночью воздух прогреется до 6 градусов тепла. Максимальная температура ожидается на Закарпатье.
В Винницкой и Житомирской областях будет также до +19. В центральных регионах ожидается более прохладная погода: максимум 17 градусов тепла, однако сухо и солнечно.
Аналогичная температура ожидается и на юге страны. Ночью там немного теплее – до +8.
В северных и восточных областях будет холоднее всего. Температурный максимум составит +15.
В Киеве 28 апреля до +17. Осадков также не прогнозируют.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптика Игоря Кибальчича, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето 2020 года в Украине не будет слишком жарким.