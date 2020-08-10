В Украину идет похолодание: синоптик уточнила прогноз погоды

Во вторник, 11 августа, в Украине ожидается теплая погода до +30 градусов. При этом уже в среду придет похолодание.

Завтра дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта более вероятны на западе, севере Украины и в Приазовье. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Украине похолодает Facebook Натальи Диденко

"Однако, поскольку фронт будет двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди будут тянуться за ним и поэтому возможны практически повсеместно, но меньших местных масштабов", – отметила Диденко.

В Киеве 11 августа воздух прогреется максимум до +28 градусов, возможен дождь с грозой. В среду похолодает до +21 +24.

Синоптик уточнила прогноз Facebook Натальи Диденко

"Уже 12 августа очень жарко будет в Западной Европе, а у нас похолодает до +20 +25 градусов. Лишь в южной части, на юго-востоке и центральных областях, близких к украинскому югу, еще будет значительно теплее, +26 +30 градусов", – рассказала синоптик.

Прогноз погоды в Украине Facebook Натальи Диденко

Как писал OBOZREVATEL ранее, по прогнозу метеорологов, август в Украине будет более теплым, чем в предыдущие годы.