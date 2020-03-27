В Украину идет похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды

В начале новой недели в Украину ворвется похолодание арктического происхождения.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, сначала – в западных и северных областях, а с 31 марта обвалится температура воздуха в большинстве областей Украины.

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"Ночью упадет до 0-4 градусов мороза, местами до 3-6 градусов, днем до 0-6 градусов тепла. В Карпатах – на несколько градусов ниже плюс периодический снег", – отметила она.

Facebook Натальи Диденко

По информации Диденко, 28-29 марта Украину окутает теплая воздушная масса, в течение дня будет +11, +17 градусов.

В понедельник, 30 марта, температура воздуха в Киеве снизится до +6, +7 градусов, во вторник похолодает ночью до -2 градусов, а днем будет всего +4 градуса.

Восстановление теплой погоды ожидается со следующего четверга, 2 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Владимир Деркач рассказал, что апрель в Украине выдастся прохладным и дождливым, теплой погоды придется подождать.

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