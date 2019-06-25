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В Украину идет похолодание: народный синоптик дал прогноз

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В Украине после жаркого начала лета наступит существенное похолодание, дневная температура понизится на 5-7 градусов.

Такой прогноз погоды в Украине озвучил в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань.

По словам народного синоптика, в ближайшие дни циклон принесет дожди в Киевскую области и центральные регионы Украины.

"Но обложный дождь, который накрывает всю Украину, ожидается 28-29 июня. Он даст понижение температуры на 5-7 градусов", – отметил Горбань.

По его словам температура в эти дни на юге дойдет до +26…+27, а по центру снизится до +20…+21.

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В Украину идет похолодание: народный синоптик дал прогноз

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине ожидается на протяжении всего июля. 11 и 12 июня 2019 года в Киеве наблюдались самые жаркие ночи за последние 138 лет (с 1881-го).

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПрогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Тег
погода
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