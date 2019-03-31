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В Украину идет похолодание и сильный ветер: синоптик уточнила прогноз погоды

6.4тЧитать материал на украинском

В Украине с 1 апреля в среднем похолодает до +10 градусов. На западе и севере страны температура воздуха составит от 8 до 12 градусов тепла.

Осадки мало вероятны, но будут шквальные порывы ветра, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В результате давления холодного воздуха с севера усилится ветер. В Киеве 1 апреля тоже температура понизится и составит около 10. Осадков не будет, но будет сильный ветер", – написала Диденко.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Однако в целом весна не будет холоднее нормы и вскоре в стране вновь повысится температура.

Тем временем на популярных заграничных курортах уже царит настоящее лето. В Анталье (Турция) 1 апреля прогнозируют до +19, а в египетской Хургаде до +26.

погода Хургада

погода Хургада

Sinoptik

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. Отмечается, что первая неделя месяца будет облачной с прояснениями.

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Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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