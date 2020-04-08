В Украине с 9 и до 16 апреля будет переменчивая погода. Несколько дней будет сухо и тепло, а временами будет идти дождь и станет холоднее.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она отметила, что такие изменения в погоде могут сделать с головами украинцев "круть-верть".

"Вот уже и появились первые двадцатки среди градусов, следовательно, апрель окончательно победил... 9 апреля погоду в Украине будет определять антициклон Loris, который удержит солнечную сухую погоду во всех областях. Ветер юго-западный, небольшой... Температура воздуха ближайшей ночью +3...+9 градусов, завтра днем достигнет +15...+22", – написала Диденко.

В Украину идет переменчивая погода. Иллюстрация

По ее словам, в Киеве этот день ожидается солнечным, сухим и теплым – температура поднимется до +20. Ночью же будет немного прохладнее – только +4...+7 градусов.

"10 апреля к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который притянет с собой дожди и небольшое похолодание в западных и северных областях Украины. Потом снова потеплеет, а 14-15 апреля пригонят еще дожди и уже похолодает сильнее. Но с 16 апреля – очередное потепление" , – подчеркнула синоптик.

Прогноз погоды Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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