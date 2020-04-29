В Украину идет переменчивая погода: где ждать дождей и похолодания

В последний день второго месяца весны, 30 апреля, в Украине ожидается неустойчивая погода с температурными крайностями и дождями.

В то же время в целом страна будет завтра одной из самых теплых в Европе. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, апрель завершится дождями и грозами на западе, севере. И лишь кое-где в центральных областях – ведь температура воздуха в этих регионах достигнет до +20... +25 градусов. А также холодом на южном побережье – местами +12... +14, похолоданием в западных областях, в четверг там будет +16... +19 градусов.

В последний день апреля в Украине переменная погода

Тогда как на юге и востоке, в большинстве центральных областей 30 апреля будет преобладать сухая погода. Дождь возможен только в Одесской области. Ветер в Украине будет южный и юго-западный, умеренный.

В Киеве в четверг небольшой циклон обусловит периодические дожди, местами грозы. Температура воздуха достигнет +20... +24 градусов.

Небольшой циклон над Киевом Facebook/Наталья Диденко

"Уже 1 мая в столице похолодает, потом потеплеет, а 4-5 мая снова похолодает. Держимся!" – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики отмечали, что в Украине до конца апреля во всех регионах ожидается постепенное потепление до +20 градусов и резкое похолодание в начале мая.

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